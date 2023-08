Aktien aus dem Immobiliensektor , der seit Monaten stark unter den hohen Zinsen leidet, hinkten der Erholung am Montag einmal mehr hinterher. Während der Branchenindex auf Vortagsniveau stand und damit ganz hinten in der Branchentabelle, sank der Kurs des deutschen Branchenvertreters Vonovia als EuroStoxx-Schlusslicht um 1,9 Prozent. Die Spitze der SPD-Fraktion des Bundestages setzt sich für eine stärkere Begrenzung von Mieterhöhungen in Deutschland ein.