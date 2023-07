Ein erneuter Schwung an Quartalszahlen bestimmte Einzelwerte und Sektoren. Im Bankenbereich ragten BBVA mit 2,6 Prozent Gewinn hervor. Die spanische Bank will ihre Aktionäre vermehrt an den angesichts gestiegener Zinsen sprudelnden Gewinnen teilhaben lassen und kündigte weitere Aktienrückkäufe im Wert von einer Milliarde Euro an.