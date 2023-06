Konjunktursorgen, Zinsängste und schwache US-Vorgaben dämpften einmal mehr die Kauflaune. "Die Konsolidierungstendenzen sind sehr stark ausgeprägt und das Halbjahresende steht unmittelbar bevor", beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow das Handelsgeschehen. "Das lockt vorerst keine neuen Käufer in die europäischen Aktienmärkte." Zudem stehen mit den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter, Neubauverkäufen und Verbrauchervertrauen noch eine Reihe von US-Daten an, die ebenfalls Impulse bringen könnten. "Die wichtigen Notenbanken haben seit längerem darauf verwiesen, dass der Zinserhöhungspfad in Abhängigkeit von den eingehenden Wirtschaftsdaten gestaltet wird", betonten die Volkswirte der Helaba die Bedeutung der Zahlen.