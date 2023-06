Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag nachgegeben. Sie reagierten mit den Verlusten auf die Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress sowie die Schwäche der Wall Street. Der oberste US-Währungshüter hatte mit seinen Ausführungen die Hoffnungen der Finanzmärkte enttäuscht. "Die Fed will weiter abwarten und hält sich die Möglichkeit weiterer Leitzinsanhebungen offen", stellte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets fest. "Viele Anleger hatten dagegen ein klares Signal in Richtung Ende erhofft."

22.06.2023 12:02