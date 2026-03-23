Der EuroStoxx 50 drehte nach dieser Nachricht schlagartig mit 2,5 Prozent ins Plus auf 5.635 Punkte. Die Angst davor, dass der Iran zur Vergeltung weitere Öl- und Gasinfrastrukturen in der Golfregion angreift und die für den Öl- und Gastransport wichtige Strasse von Hormus vollständig schliesst, hatte den Leitindex der Eurozone am Vormittag noch mit bis zu 2,2 Prozent ins Minus gedrückt. Bei 5.376 Zählern hatte er den niedrigsten Stand seit September erreicht.