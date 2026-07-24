Zu den Verlierern gehörten dagegen die Einzelhandelswerte. Aktien von Carrefour standen dabei mit einem Minus von 4,5 Prozent unter Druck. Die Analysten der RBC verwiesen auf das enttäuschende operative Ergebnis für das erste Halbjahr. Die Experten von JPMorgan fanden sich in ihrer vorsichtigen Einschätzung durch die Halbjahreszahlen bestätigt.