«Die Stimmung im Land ist schlecht, die Menschen gehen gegen tiefgreifende Reformen auf die Strasse. Doch die 114 Prozent Staatsverschuldung in Relation zum BIP und das Defizit von fast sechs Prozent im vergangenen Jahr lassen dem Land keine andere Wahl, als zu sparen», machte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets die Lage in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Eurozone deutlich.