Auffallendster Wert waren Adyen , die um 34 Prozent nach oben sprangen. Der niederländische Zahlungsdienstleister will deutlich profitabler werden und dabei mehr erlösen. Das kam gut an. Trotz des kräftigen Anstiegs hinkt die Aktie aber noch weit hinter den Kursen aus dem ersten Halbjahr her. Damals bewegte sie sich noch unter grösseren Schwankungen um 1500 Euro, bevor im Spätsommer der Absturz kam. Heute notierte dei Aktie zuletzt etwas über 927 Euro.