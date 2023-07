Der EuroStoxx 50 erklomm ein weiteres Hoch seit dem Jahr 2007 und notierte gegen Mittag 0,28 Prozent höher bei 4478,90 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex der Eurozone für den Monat Juli ein Plus von knapp 2 Prozent an. Der französische Cac 40 stieg am Montag um 0,38 Prozent auf 7505,24 Punkte. Der britische FTSE 100 stagnierte auf Freitagsniveau.