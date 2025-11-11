Das sich abzeichnende Ende der US-Haushaltssperre, das noch am Vortag bejubelt wurde, hat auch seine Kehrseite, was sich in der Vorsicht der Märkte widerspiegelte. «Die Unsicherheit durch die wieder anstehenden US-Makrodaten sollte nicht unterschätzt werden», so Lipkow angesichts der Zahlen, deren Veröffentlichung wegen des Government Shurdown verschoben wurde und die nun nachgezogen werden.