An der Spitze der Einzelwerte standen die Technologiewerte. Robuste Quartalszahlen des US-Chipherstellers Texas Instruments lieferten die notwendigen Vorgaben. Zudem hatte ASM International am Vorabend von besser als erwarteten Aufträgen berichtet. Das Marktschwergewicht ASML legte darauf um 2,2 Prozent zu. Schon am Vortag hatten die Zahlen von SAP den Sektor gestützt.