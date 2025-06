Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte senken wird. Mit Spannung werden Hinweise der Notenbank auf die Geldpolitik in den kommenden Monaten erwartet. Daher steht der Auftritt von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung besonders im Fokus der Anleger.