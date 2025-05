Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch bei flauem Handel leicht nachgegeben. Derzeit überwiege wieder etwas die Unsicherheit über die Entwicklung der Zölle, hiess es am Markt. Die deutlichen Gewinne an der Wall Street vom Vorabend konnten nicht wirklich Rückenwind liefern. Die Anleger warten nun mit Spannung auf die für Mittwochabend nach US-Handelsschluss avisierten Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns Nvidia .