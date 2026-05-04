Die Aktienmärkte in Europa haben am Montag überwiegend nachgegeben. Sie litten unter der nach wie vor unklaren Lage im Nahen Osten und damit einhergehenden erneut steigenden Ölpreisen. Hinzu kam die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Zölle für die Autobranche in der EU auf 25 Prozent anzuheben, was vor allem Aktien dieser Branche belastete. In London blieb der Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen.