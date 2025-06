Am Ende des europäischen Branchentableaus lag zuletzt der 2025 schon gut gelaufene Bankenindex . Sinkende Zinsen sind eine Belastung für das Einlagengeschäft der Geldhäuser. Derweil stemmten sich die Aktien von UBS mit plus 0,6 Prozent gegen den Sektortrend. JPMorgan-Experte Kian Abouhossein schrieb in einem Kommentar zum jüngsten US-Stresstests für Grossbanken, dass dessen positive Ergebnisse es den Schweizern ermöglichen sollten, Kapital von der US-Tochter an die Muttergesellschaft zurückzuführen.