Der Eurostoxx erholte sich mit plus 1,3 Prozent auf 5.230 Zähler von seiner Talfahrt am Freitag. Da hatte er angesichts der Unwägbarkeiten in der US-Zollpolitik und vor allem nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten fast drei Prozent eingebüsst. Deutlich im Plus zeigten sich auch der Dax mit plus 1,3 Prozent und der italienische Leitindex FTSE MIB, der um 1,8 Prozent zulegte. In London ging es am späteren Vormittag für den FTSE 100 um 0,3 Prozent auf 9.093 Zähler hoch.