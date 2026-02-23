Die erste Nervosität der Anleger legte sich schnell, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA dem Präsidenten Donald Trump am Freitag die rechtliche Grundlage für viele bisher verhängte Zölle entzogen hatte. Trump reagiere prompt mit der Ankündigung neuer Zölle für alle Länder. Schon in Asien hatten die geöffneten Börsen dies gut weggesteckt, während die Futures an den US-Börsen bis zuletzt nachgaben. Ob sich Trumps Vorhaben auf bestehende Absprachen zur Zollobergrenze auf Importe aus der EU auswirken, bleibt offen.