Verluste verzeichneten dagegen die am Vortag noch starken Ölwerte. Die am Dienstag ebenfalls gefragten Pharmatitel lagen gleichfalls im Minus. Positive Nachrichten blieben ohne grosse Wirkung. So stagnierte die Aktie von Sanofi . Der Pharmakonzern hatte für seinen Kassenschlager Dupixent die Zulassung in der Europäischen Union zur Behandlung einer schweren Lungenerkrankung erhalten.