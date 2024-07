Dagegen konnte Easyjet nach der Enttäuschung über Ryanair zum Wochenstart am Mittwoch die Gemüter der Anleger beruhigen. Anders als der irische Konkurrent profitierten die Briten zuletzt von der verstärkten Reiselust und verdienten im dritten Geschäftsquartal deutlich mehr. Mit einem Kurssprung um zeitweise fast 10 Prozent machten Easyjet den Ryanair-Dämpfer vom Montag mehr als wett. Auch andere Airline-Aktien zogen deutlich an und trieben den Stoxx Europe 600 Travel & Leisure an die Spitze der Branchentafel./ag/mis