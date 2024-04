Die europäischen Börsen haben dank guter Vorgaben der Wall Street und starker Zahlen einiger Schwergewichte am Dienstag die Vortageserholung fortgesetzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog am späten Vormittag um 0,74 Prozent auf 4973,56 Punkte an. Der französische Cac 40 gewann mit 0,33 Prozent auf 8066,94 Zähler nicht ganz so viel.