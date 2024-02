Die europäischen Börsen haben am Donnerstag angetrieben von Technologiewerten deutlich zugelegt. Hatten am Vortag die anstehenden Zahlen des US-Schwergewichts Nvidia noch für Abwarten gesorgt, schüttelte der Markt die Bedenken nun erleichtert ab: der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) bescherte dem US-Halbleiterkonzern abermals kräftiges Wachstum. Bedenken, das Unternehmen könnte den hohen Erwartungen nicht gerecht werden, wurden zerstreut. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann am Mittag 1,12 Prozent auf 4828,84 Punkte.

22.02.2024 12:13