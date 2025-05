Zum Auftakt der neuen Börsenwoche haben Europas grosse Aktienmärkte keine klare Richtung gefunden. Während die Leitindizes in Zürich , Madrid und Frankfurt am Montagmittag leicht zulegten, gaben die Handelsplätze Paris, Mailand und Stockholm moderat nach. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor zuletzt 0,3 Prozent auf 5.269 Punkte. In London blieb die Börse wegen eines Feiertags geschlossen.