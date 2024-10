«Langsam legt sich eine bleierne Schwere auf die Kapitalmärkte», schrieben die Experten der Dekabank mit Blick auf die US-Wahl. Die Märkte reagierten auf Wirtschaftsdaten und -meldungen weniger als sonst, weil die Wahl in der wichtigsten Volkswirtschaft der Welt alles überschattet. «In den vergangenen Handelstagen positionierten sich die Marktteilnehmer noch einmal stärker in Richtung eines Trump-Sieges: Die Renditen von Staatsanleihen stiegen deutlich an, die Aktienmärkte tendierten freundlich.» Nun warteten alle ab, was am Wahltag geschehen wird.