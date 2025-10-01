Branchenexperte Richard Vosser von JPMorgan bezeichnete dies als positiv und verwies auf die Strahlwirkung auf den gesamten Sektor. Es sollte sich erweisen, dass die Konzerne mit Trumps Plänen gut zurechtkommen. Von Bernstein hiess es, dass im Rahmen von Medicaid Medikamentenpreise bereits hart verhandelt würden und niedriger seien als zum Beispiel bei Medicare, der Medikamentenversorgung für Amerikaner über 65. «Daher dürfte die Auswirkung dieser jüngsten Initiative Trumps auf die EU-Pharmaunternehmen unserer Ansicht nach eher begrenzt sein», so die Analysten von Bernstein.