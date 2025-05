Neben dem Überraschungspaket gab es aber auch eine weitere frohe Botschaft. «Positiv kam bei den Investoren an, dass die USA die Handelsbeschränkungen im Halbleiterbereich lockern wollen», so Marktexperte Andreas Lipkow. «Die Restriktionen in diesem Sektor sind in den letzten Jahren so komplex geworden, dass eine Lockerung längst notwendig geworden ist.»