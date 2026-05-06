Technologietitel profitierten auch von starken Vorgaben aus den USA. Die hervorragenden Zahlen von AMD hinterliessen im Halbleitersektor Spuren. So kletterten etwa ASML um 3,7 Prozent. Etwas bescheidender nahm sich dagegen das Plus von Adyen aus, die um ein Prozent zulegten. Die Analysten von Oddo BHF sprachen von Zahlen im Rahmen der Erwartungen.