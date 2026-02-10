Die Anleger an Europas Aktienmärkten haben sich am Dienstag eher zurückgehalten. «Nach den Turbulenzen am Edelmetall- und Kryptowährungsmarkt fokussieren sich die Anleger nun wieder verstärkt auf Unternehmenszahlen und anstehende Konjunkturdaten», so Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. «Die Störfaktoren aus der vergangenen Woche nehmen ab, geopolitische Spannungen treten in den Hintergrund und die Volatilität am Aktienmarkt kehrt so langsam wieder in den normalen Bereich zurück.»