Die Anteile der London Stock Exchange (LSE) rückten nach Zahlen um 6,7 Prozent vor. Die für Anleger wichtigere Debatte drehe sich jedoch um KI, schrieb Aktienexperte Matt Britzman von Hargreaves Lansdown. Dabei erinnerte er daran, dass das Papier des Börsenbetreibers inmitten der Befürchtungen, dass generative Modelle das Daten- und Softwaregeschäft stören könnten, unter Druck geraten war. Das Management habe an diesem Tag KI nun bewusst in den Mittelpunkt gestellt und die LSE als Wegbereiter für die Einführung von KI erklärt und nicht als Opfer./ck/jha/