An der Spitze der Einzelsektoren bewegten sich Rohstoffwerte, gefolgt von Luxustiteln. In beiden Fällen stützte eine Pressestimme aus China. Die «Shanghai Securities News» hatte berichtet, dass Chinas Notenbank Anreize zur Ankurbelung der Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte sowohl zeitlich beschleunigen als auch vom Umfang her ausweiten wolle. Die Zeitung berief sich dabei auf informierte Kreise aus der Industrie. In der Folge legten Futures auf Eisenerz zu. Zu den Gewinnern gehörten Glencore mit 4,5 Prozent Aufschlag.