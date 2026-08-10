Der Iran hatte am Samstag Hoffnungen auf eine schnelle Wiedereröffnung der Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr gedämpft. Die Führung in Teheran forderte von den USA erhebliche Vorleistungen vor einer Freigabe der für den internationalen Öl- und Gashandel wichtigen Meerenge. «Noch setzt die Mehrheit der Investoren auf eine diplomatische Lösung, aber die Situation bleibt insgesamt weiterhin undurchsichtig und schwierig», kommentierte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets.