US-Präsident Donald Trump hatte unterdessen in Reaktion auf die abgebrochenen Nahost-Gespräche eine Seeblockade der Strasse von Hormus angekündigt, die ab diesem Montag 16 Uhr (MESZ) in Kraft sein soll. Die US-Marine werde alle Schiffe blockieren, die iranische Häfen anlaufen oder von ihnen auslaufen, sagte Trump. Die Vereinigten Staaten wollen damit verhindern, dass der Iran Gebühren von Reedereien für eine Durchfahrt durch die Meerenge verlangt und das Land gleichzeitig von Öl-Einnahmen abschneiden.