Die geringen Handelsspannen etwa beim EuroStoxx 50 und beim Dax drücken nach Einschätzung des Marktexperten Andreas Lipkow «die abwartende Haltung der Marktteilnehmer» aus. Immerhin stehen in dieser Woche Zinsentscheide von drei grossen Notenbanken an: Die Fed entscheidet am Mittwoch über die Leitzinsen in den USA. Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of Japan (BoJ) geben ihre Entscheidungen am Donnerstag bekannt. Dieses Notenbank-Trio stellt das mögliche Handelsabkommen zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften USA und China «völlig in den Schatten», wie Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets sagte.