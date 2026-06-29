EssilorLuxottica büssten dagegen nach Analystenkommentaren als einer der schwächsten Aktien 3,1 Prozent ein. Richard Felton von Goldman Sachs kappte wegen eines unsichereren Konsumumfeldes seine Schätzung für das Jahresumsatzwachstum aus eigener Kraft und senkte sein Kursziel für die Aktie von 260 auf 230 Euro. HSBC-Analystin Anne-Laure Bismuth rechnet zur Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal mit Margendruck und senkte ihr Kursziel von 340 auf 200 Euro. Beide bewerten das Papier des Brillenherstellers aber nach wie vor positiv mit «Buy».