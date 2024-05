«Da die Indizes in Frankfurt und New York in den vergangenen Tagen die wieder aufgekommene Zinssenkungsfantasie in die Kurse bereits eingepreist haben, sind Enttäuschungspotenzial und Fallhöhe entsprechend hoch», warnte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Den US-Verbraucherpreisdaten am Mittwoch kommt insofern eine grosse Bedeutung zu, als die Unsicherheit über die weitere US-Geldpolitik trotz der jüngsten Börsengewinne erheblich ist.