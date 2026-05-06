US-Präsident Donald Trump stellte ein mögliches Ende des Iran-Kriegs in Aussicht, drohte Teheran aber gleichzeitig mit heftigen Angriffen, falls sich das Land nicht auf eine Vereinbarung einlasse. Er stellte die Öffnung der Strasse von Hormus auch für den Iran in Aussicht. Teheran will den Vorschlag prüfen. Aussenamtssprecher Ismail Baghai wies einen US-Medienbericht der Nachrichtenwebseite «Axios» über ein kurz bevorstehendes Abkommen zwischen den Kriegsparteien als überzogen zurück.