Im Mittelpunkt standen am Montag die weiter rückläufigen Verbraucherpreise in Deutschland. «Die Situation an der Inflationsfront entspannt sich deutlich», kommentierte Ralf Umlauf von der Helaba. Anleger blicken nun gespannt auf die Inflationsrate für die gesamte Eurozone, die am Dienstag veröffentlicht wird. Auch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der am Mittwoch ansteht, wirft bereits seine Schatten voraus.