Die Anteilsscheine von Safran büssten mehr als drei Prozent ein. Der Triebwerkhersteller befindet sich in exklusiven Verhandlungen über eine mögliche Übernahme von Exail , einem französischen Hersteller von minenzerstörenden Seedrohnen. Im Gespräch ist ein Kaufpreis von 128,50 Euro je Aktie. Die Anteilsscheine von Exail schnellten um gut ein Viertel auf fast 117 Euro in die Höhe./la/stw