Nach dem jüngsten starken Lauf an Europas Börsen und kurz vor wichtigen Daten vom US-Arbeitsmarkt haben sich Anleger am Donnerstag für Gewinnmitnahmen entschieden. Die fielen allerdings verhalten aus, der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,21 Prozent auf 4473,77 Punkte nur leicht nach. Die Erwartung bald wieder sinkender Leitzinsen hatte das Börsenbarometer in den vergangenen Wochen stark nach oben getrieben auf den höchsten Stand seit 2007.

07.12.2023 18:23