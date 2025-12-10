Ein Blick auf den Anleihemarkt mahnt derzeit zur Vorsicht. «Paradoxerweise sind die Zinskurven trotz der allgemeinen Erwartung, dass der Senkungszyklus fortgesetzt wird, im Vergleich zur letzten Notenbanksitzung Ende Oktober deutlich angestiegen», betonte Marktanalyst Luis Ruiz vom Broker CMC Markets mit Blick auf die USA. «Einer der Gründe dafür ist die zu erwartende Uneinigkeit bei dieser Entscheidung - drei oder sogar mehr Mitglieder dürften heute Abend gegen eine Zinssenkung stimmen.»