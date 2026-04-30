Etwas besser sah es bei den Bankwerten anderer Länder aus. So legten BBVA um 1,8 Prozent zu und ING um 3,7 Prozent. Bei den Niederländern lobten die Analysten von Jefferies den Nettogewinn. Zu BBVA merkten die Experten von JPMorgan an, dass die Zahlen besser als erwartet ausgefallen seien, wobei die Hürde allerdings niedrig gewesen sei.