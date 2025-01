In China hat sich sie Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe sich zuletzt deutlich verschlechtert. Der an Silvester veröffentlichte staatliche Einkaufsmanagerindex, der sich auf staatlich dominierte und grosse Unternehmen bezieht, hatte die Schätzungen von Volkswirten verfehlt. Das hinterliess Spuren bei Autowerten, die europaweit schwächste Branche waren. Der chinesische Markt ist wegen seiner Grösse wichtig für die Fahrzeughersteller. Das gilt um so mehr, als den europäischen Marken durch chinesische Produzenten zunehmend Konkurrenz erwächst.