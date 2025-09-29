Sollten sich in den USA Demokraten und Republikaner nicht auf einen Übergangshaushalt und eine Erhöhung der Schuldengrenze einigen, droht bereits ab Mittwoch die Schliessung zahlreicher Behörden. Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt wenig kompromissbereit gezeigt, auch wenn er sich an diesem Montag doch noch mit den oppositionellen Demokraten treffen will. Die Fronten sind verhärtet. Beide Seiten schieben einander die Schuld zu. Obendrein drohte Trump zuletzt mit Massenentlassungen in der US-Verwaltung, sollte es zu keiner Einigung kommen.