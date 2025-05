Zu Wochenbeginn hatten sich die Indizes - ähnlich wie in New York - nur wenig beeindruckt von der US-Bonitätsabstufung durch die Ratingagentur Moody's gezeigt. Nun stützte die vage Hoffnung auf eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine die Kurse. Nach seinem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin schürte US-Präsident Donald Trump entsprechende Hoffnungen. Er stellte sofortige Verhandlungen im Vatikan über eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine in Aussicht.