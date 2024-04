In Europa hob SAP die Stimmung: Die Aktie des Softwarekonzerns verhalf dem 2,5 Prozent höheren Technologiesektor - gemeinsam mit der festen New Yorker Nasdaq-Börse - zum Spitzenplatz in der Branchenwertung. Getrieben von der Nachfrage nach Cloud-Lösungen waren die Titel des Softwarekonzerns mit einem Anstieg um 5,3 Prozent führend im EuroStoxx vor Munich Re mit plus 3,9 Prozent. Von dem Rückversicherer gab es ebenfalls Zahlen.