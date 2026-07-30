Nicht mehr steigende Ölpreise brachten am Donnerstag auch etwas Erleichterung und ausserdem blieb nach dem Zinsentscheid vom Vorabend die Debatte über die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed im Fokus. In Europa gab es positive Konjunktursignale: Die Wirtschaft der Eurozone war im Frühjahr stärker gewachsen als erwartet. Zudem verbesserte sich die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone im Juli weiter. Die Stärke des Euroraums könnte unterschätzt werden, merkten die Volkswirte der ING dazu an.