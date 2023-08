Einzelhandelswerte bauten ihre Vortagesgewinne aus, auch wegen Branchen-Rückenwinds aus den USA wegen dort überzeugender Resultate des Discounters Target . Marks & Spencer knüpften in London mit einem Aufschlag von viereinhalb Prozent an ihre Vortagsrally an. Im EuroStoxx setzte sich Adidas mit einem Plus von drei Prozent an die Spitze. Das Branchen-Schwergewicht Inditex gehörte im Leitindex mit einem Prozent ebenfalls zu den klaren Gewinnern.