Ein Geschäftsausblick von Tesco kam am Markt gut an. Die Aktien des britischen Einzelhändlers stiegen um 3,3 Prozent. Tesco erwartet in diesem Jahr nachlassenden Kostendruck. In der Folge rechnet das Unternehmen mit einem höheren operativen Gewinn. Obendrein startet Tesco einen Aktienrückkauf.