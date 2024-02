Gut gestützt wurde die Stimmung am Nachmittag, als die Wall Street ihre Vortagesgewinne ausbaute, und das trotz einer Flut an teils besser, teils schwächer als erwarteten Wirtschaftsdaten. Die Inflationsdaten änderten letztlich nichts an der Einschätzung vieler Marktteilnehmer, dass die US-Wirtschaft wohl nicht in eine Rezession abgleiten, sondern eine sanfte Landung hinlegen werde, hiess es am Markt. Starke Wirtschaftsdaten würden Zinssenkungen zudem zwar verzögern, aber nicht verhindern.