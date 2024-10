Im europäischen Branchentableau waren am Donnerstag die Aktien von Lebensmittel- und Getränkeherstellern am meisten gefragt. Für gute Stimmung sorgten Nestle und Pernod Ricard, deren Aktien um 2,5 beziehungsweise 1,8 Prozent anzogen. Beim Nahrungsmittelriesen griffen offenbar Schnäppchenjäger zu, nachdem die Aktien zunächst mit einem Tief seit dem Jahr 2019 auf enttäuschende Quartalszahlen und eine Semlimg des Ausblicks reagiert hatten. Der Spirituosenhersteller Pernod Ricard hielt trotz des überraschend schwachen Starts ins neue Geschäftsjahr an seinen Zielen fest.