Weniger gut kamen die Zahlen von Orsted an, die Aktien des dänischen Versorgers fielen um gut sieben Prozent. Sie reagierten damit auf Wertberichtigungen sowie auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verzögerung eines Windkraft-Projekts im zweiten Quartal. Davon sei die eigentlich solide operative Entwicklung überdeckt worden, merkten die Analysten des Investmenthauses Jefferies an. Der Versorgersektor wurde davon gebremst, er war am Ende der einzige Verlierer in der Branchenwertung.